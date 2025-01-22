【チャンピオンズリーグ】リヴァプール2−1リール（日本時間1月22日／アンフィールド）【映像】遠藤が封殺→ロングカウンター炸裂遠藤航の息を呑むようなボール奪取がリヴァプールの大きな武器になっている。日本代表キャプテンがチャンピオンズリーグ（CL）の舞台でも鋭い寄せでを見せると、これがロングカウンターの起点にもなった。圧巻のディフェンスが飛び出したのは、リヴァ