＜大相撲一月場所＞◇十日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】相撲ファン“大爆笑”のファイティングポーズ関脇・若元春（荒汐）と前頭四枚目・宇良（木瀬）の一番で、宇良が突如“ファイティングポーズ”を取る珍場面があった。宇良の予想外の動きに館内は大いに沸き、「ごめん笑ったw」「なんだそのポーズw」と視聴者も盛り上がった。人気力士が“魅せる相撲”で注目を集めた。立ち合い左に動いた宇良。後ろについた若元春に