Shinichi Uchida［東京２２日ロイター］ - 林芳正官房長官は２２日午前の記者会見で、マリナーズなどで活躍したイチロー氏の米野球殿堂入りについて、シーズン安打数などの記録を打ち立てたことに言及した上で「心からお祝いを申し上げる。これまでも多くの方に夢や希望を与え続けてきたスーパースターだ」と評価した。経団連と連合が２２日、都内で懇談会を開き、２０２５年春季労使交渉（春闘）が事実上始まったことを受