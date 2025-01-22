【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■生放送特番『EXILE TRIBE メンバー生出演 “WHAT IS LDH LIVE SQUARE”』は2月8日21時より生配信！ LDH JAPAN所属アーティストの映像コンテンツを楽しめるサブスクリプションサービス「LDH LIVE SQUARE」が、1月22日よりサービスが開始した。 本サービス開始を記念して、生放送特番『EXILE TRIBE メンバー生出演 “WHAT IS LDH LIVE SQUARE”』が2