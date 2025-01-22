22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比550円高の3万9550円と急騰。日経平均株価の前場現物終値3万9604.71円に対しては54.71円安。出来高は2万3168枚となっている。 TOPIX先物期近は2739.5ポイントと前日比25ポイント高、現物終値比0.59ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39550+