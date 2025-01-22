[パリ ２１日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのビルロワドガロー仏中銀総裁は２１日、トランプ米大統領が気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」から２度目の離脱を決定したことについて、「残念な発表だが驚いてはいない」と述べた。ブルームバーグ・テレビとのインタビューに答えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２０日のトランプ氏就任を前に、金融システムにおける気候リスクの監視方法を模索する中銀