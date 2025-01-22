【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■生田絵梨花作詞作曲の楽曲やカバー曲などを収録 生田絵梨花が、3月5日に2nd EP『bitter candy』をリリースすることが決定した。 前作のEP『capriccioso』から約1年ぶりとなる本作。生田絵梨花自身が作詞作曲を手がけた楽曲をはじめ、カバー楽曲などが収録される。 本作『bitter candy』は、聴き手の日常に寄り添いながらも、前作よりもさらに現在の等身大の生田絵