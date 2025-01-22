日経225先物は11時30分時点、前日比610円高の3万9570円（+1.56％）前後で推移。寄り付きは3万9350円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9275円）を上回って始まった。開始直後につけた3万9320円を安値にロングの勢いが強まり、中盤にかけて節目の3万9500円に乗せると、終盤には一時3万9650円まで上げ幅を広げた。 日経225先物は25日移動平均線（3万9280円）を上回って始まり、ボリンジャーバンドの+1σ（3万9770円）に