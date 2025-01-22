マツダの労働組合は今年の春闘で、去年を上回る1万8000円の賃上げを要求する執行部案を固めました。マツダ労働組合は22日、今年の春闘の要求内容について執行部案を発表しました。継続的な物価上昇などを踏まえ、ベースアップに相当する賃金改善分と、定期昇給分を合わせて去年を2000円上回る月額1万8000円の賃上げを求めることにしています。総額で要求するようになった2019年以降で最高となっています。春闘をめぐっては会