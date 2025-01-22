北海道内は南から暖かい空気が流れ込んだ影響で、季節外れの暖かさが続いています。帯広市では１月下旬の積雪量としては５１年ぶりに「なし」となりました。きょう（2025年1月22日）午前９時ごろの帯広市の様子です。雪がなく、早くも草木などが顔を出しています。帯広市ではここ数日、積もるほどの雪が降らず、２１日に１月下旬の積雪量として５１年ぶりになしとなりました。道内は南から暖かい空気が流れ込んだ影響で、季節外れ