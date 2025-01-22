富士通クライアントコンピューティングは、「FMV」ブランドをリニューアルし、その象徴となるノートパソコン「FMV Note C」を2025年1月17日に発売した。資料作成の効率が向上するアプリ、バーチャルメイクを施せるアプリなど実装1993年の誕生以来約30年間、技術の進化や市場の変化に対応しながら展開してきた同ブランドを、あらためて進化の時だと捉えてリニューアルしたとしている。本モデルは若年層の価値観に着目し、若い世代の