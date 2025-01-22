日経平均株価が一時600円以上、値を上げました。前日のアメリカ市場では、トランプ新大統領がAI分野での巨額の民間投資計画を発表したことを受け、ハイテク関連株を中心に主な指数がそろって上昇しました。その流れで、22日の東京株式市場でも半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がり、平均株価を大きく押し上げています。日経平均株価、午前の終値は21日に比べ、576円73銭高い、3万9604円71銭、TOPIX（東証株価指数）は2738.91で