日本ケンタッキー･フライド･チキンは1月28日から2月25日まで、「とりの日パック」の販売を期間拡大して行う。【関連記事】KFC「カーネルクリスピー3ピース半額」実施、870円→430円に、アレンジレシピ「カーネルクリスピーのみぞれ和え」紹介も/ケンタッキーフライドチキン「とりの日パック」は、「にわ(28)とり」の語呂合わせからケンタッキーが毎月28日に販売している商品。「オリジナルチキン」5ピースが入っており、セット価格