アメリカのトランプ大統領は就任2日目を迎え、ソフトバンクグループの孫正義会長らと、AI（人工知能）分野への巨額投資を発表しました。ワシントンから報告です。（梶川幸司記者報告）トランプ大統領は「史上最大級のAI投資」だと強調し、政権の“成果”として国民にアピールしました。アメリカトランプ大統領「私の政権はかつてない規模の巨額投資をアメリカに呼び込むことから始動する」ソフトバンクグループ孫正義会