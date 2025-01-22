お正月のおもち、余っていませんか? お餅は好きだけど、きなこ餅もあんこ餅もちょっと飽きちゃった……という方へ。「いちごみるく餅」はいかがでしょうか? 教えてくれるのは、ローソン公式Instagram (@akiko_lawson)です。マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!○キュートなやわやわお餅が簡単にこちらが、ローソンがInstagramで公開しているお餅のアレンジレシピ「