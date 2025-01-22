大分県内で2024年、1年間に倒産した企業は、コロナ禍のゼロゼロ融資返済などを背景に14年ぶりに70件を超えました。 民間の信用調査会社東京商工リサーチによりますと、県内の去年1年間の企業倒産件数は前の年より15件増えて71件でした。増加は3年連続で、2010年以来14年ぶりに70件を超えました。 負債総額は70億8200万円で、前の年と比べて27億9100万円増加しました。増加の要因について、コロナ禍のゼロゼロ融資の返済が