能登半島地震で損壊した建物を所有者の代わりに解体撤去する「公費解体」の申請棟数が、去年12月末時点での石川県の想定を上回る見通しとなり、県は今月中にも解体計画を見直す方針を示しました。 公費解体をめぐっては、これまで当初の計画を上回るペースで解体が進んでいましたが、去年12月末時点で申請数が前の月から1400棟ほど増え、合わせて3万4839棟となり、石川県の想定を2400棟あまり上回りました。市町別でみる