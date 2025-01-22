レインズインターナショナルが展開する「牛角」は2月3日から、年に一度の2月9日の肉の日を記念した「肉の日盛り」を販売する。また平日限定で、アルコール飲み放題通常価格税込1,628円を税込1,242円で提供する。牛角 「肉の日盛り」･アルコール飲み放題イメージ【関連記事】ロイヤルホスト 北海道フェアに「花咲蟹」「帆立」「いくら」「サクラマス」など使ったメニューが登場、『Good JAPAN 北海道の恵みと日本ワイン』2月13日か