Vlogや生配信などの動画撮影において、映像のキレイさはもちろん重要ですが、動画のクオリティをグンと引き上げてくれるのが“音声”。特に人のしゃべっている声がクリアに聞こえると内容もわかりやすく、動画もビッと締まります。今、動画クリエーターの間で注目されているのが小型のワイヤレスマイク。ここ数年、趣味で動画を撮る人でも扱いやすいモデルが数多く登場しています。そこで今回紹介したいのが、Hollyland（ホーリー