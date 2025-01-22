米菓製造販売のマスヤ（三重県伊勢市）は1月20日から、主力商品「おにぎりせんべい」の春の季節限定アイテム「ひなまつりパック」（希望小売価格税抜350円）を数量限定で発売している。同商品は、「おにぎりせんべい」のレギュラー商品「しょうゆ」のパッケージを可愛らしいひなまつり仕様にしたもの。大袋タイプで2枚×14袋入り。外装裏面にはひな壇をデザイン。中身の個包装には、お内裏様をはじめとしたひな人形の絵柄（全5種類