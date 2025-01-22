不動産・住宅情報サイトのSUUMOは、人気コミック『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とタイアップしたWebCM全9パターンを、2025年1月21日より順次配信開始する。「SUUMO」×『こち亀』タイアップWebCM、1月21 日よりSUUMO公式YouTubeにて公開今回の「SUUMO」の新WebCMは、人気コミック『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とタイアップしたもの。住まい探しをしようとする両さんだが、「SUUMO」を知らなかったために大変な思いをするこ