一度に２個の真珠を見つけ、笑顔を浮かべる児童も＝２０日、三浦市三崎町諸磯の市立名向小学校三浦市内の児童たちが真珠の元を入れ、地元の小網代湾で育てたアコヤガイから真珠を収穫する体験授業が２０日、市立名向小学校（同市三崎町諸磯）で行われた。保護者も参加して見守る中、６年生１３人はさまざまな色や形の真珠を探し出し、大切に取り出した。児童たちは当時５年生だった２０２３年９月、アコヤガイに真珠の核入れを