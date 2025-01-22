流行に乗ったわけではないが、年末にインフルエンザに罹った。記憶をたどるとおそらく人生初。頭痛と発熱、全身を襲う倦怠感に為すすべなく、数日はただただ臥しているのみ。主食はゼリー飲料。1週間足らずで体重が5?減った。▼寝室を隔離するなど対策は講じたものの3日ほど遅れて妻も発症。今度は筆者が介抱する番となったが、こちらもまだ本調子とは言えない。徒歩5分もかからない近所のコンビニへの買い物、ちょっとした台所仕