5人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が1月31日に発売されるヘア＆ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY』（メンズプレッピー』2025年3月号（ヘリテージ）表紙に単独で初登場する。【動画】Aぇ! groupから喜びの声！ 5人がわちゃわちゃ本音トーク1st ALBUM『D.N.A』を2月18日にリリースし、2月からは全国でアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』を開催する同グループ。末澤は誌面で、ヘア＆ビューティに