エコナビスタ（5585、東証グロース市場）。睡眠データ解析に強みを有する。解析技術を活かした睡眠センサーを開発、主に介護施設向け見守りシステムとして展開を図っている。【こちらも】新中計で「株価を意識した経営」に踏み込んだ、鎌倉新書の姿勢と足元AIを搭載したスリープセンサーをベッドに搭載することで、想定外の「ベッドに不在」「体動」「長時間離床」事態が、登録済みの全介護スタッフに同時に伝えられる。「私、