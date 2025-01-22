人気ゲーム「ギルティギア」シリーズ初となるテレビアニメ『GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS』が、4月5日22時30分より放送されることが決定した。あわせてメインPV、OP主題歌情報が解禁された。【動画】キャラ大集結！公開された『GUILTY GEAR』アニメPVメインPVでは、シンやユニカ、ソルのほか、シリーズでもおなじみのキャラクターも登場。それぞれの想いが交錯する中、ギアの血を継ぐシンとギアを憎む謎の少女ユニカの衝突