災害時に犬や猫を連れて避難してくる人々の受入れ体制を確認しようと、白山市で22日、ペットを同伴しての避難訓練が行われました。 この訓練は、ペットを連れて避難した際も、同じ空間で快適に過ごしてもらう体制を整えようと、白山市とペットに関する専門学校を運営する国際ビジネス学院が合同で行ったものです。訓練は、地震発生から3日後に、二次避難所にペットと一緒に避難することを想定。 専門学生らがパーテ