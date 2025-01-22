NHK連続テレビ小説『虎に翼』で脚光を集めた俳優ハ・ヨンスが、22日発売の美容雑誌『美的』3月号（小学館）に登場する。【写真】スラリとした腕にキュッと引き締まったお腹…ハ・ヨンスの別ショット今号では、冬の美ボディ計画を特集。『虎に翼』で主人公の同級生・香淑（ヒャンスク）役を演じ、日本で注目度急上昇中のハ・ヨンスが、レクチャー役となる。ハ・ヨンスは、寒さが厳しい韓国の出身で「本当はインドアだし、運