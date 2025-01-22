メジャーリーグのマリナーズなどで活躍したイチローさんのアメリカ野球殿堂入りが日本時間1月22日に発表されました。故郷の愛知県豊山町でも喜びの声が広がっています。マリナーズなどメジャー通算3089安打を記録したイチローさんの日本人初のアメリカ殿堂入りを祝い、豊山町役場には殿堂入りを祝う懸垂幕が掲げられました。イチローさん：「振り返るとあまりにも多くの出来