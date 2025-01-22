日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠で放送中のアニメ『薬屋のひとりごと』より、「猫猫、壬氏と巡る四季」の1月ビジュアルが公開された。【動画】小蘭と子翠の無邪気な笑顔にほっこり毎月22日に公開している、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画。本日公開された第7弾、1月ビジュアルは、寒牡丹がテーマ。寒牡丹に雪よけをかけながら、雪が降り始めて空を見上げる猫猫と、その雪を見て子ど