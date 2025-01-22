セブンイレブン･ジャパンは、1月26日から順次、チョコレートを使用したコラボ商品を発売する。【関連記事】ファミマ「雪見だいふくドリンク」新発売、求肥の食感とバニラアイスの味わいを再現、「雪見だいふくみたいなパン」も再登場明治「アポロ」、ロッテ「ガーナ」、森永製菓「白いダース」とコラボした商品が登場する。全国のセブンイレブン店舗で取り扱う(一部商品除く)。「アポロみたいな いちごチョコケーキ」(税込345.60円