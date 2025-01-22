アイピーフォーは、「おにうめ ポーチコレクション」(1回400円)を2025年1月下旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。「おにうめ ポーチコレクション」おにぎりとうめぼしのキャラクター「おにうめ」のキャラクターたちが、ポーチやエコバッグになって登場。今作は、「エコバッグ」「ダイカットポーチ」「スクエアポーチ」をラインナップしている。エコバッグダイカットポーチ おにぎりダイカットポーチ 天むすおに