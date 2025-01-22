きょう22日放送のテレビ東京系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、みなみかわ・モグライダー・ラランドが来店する。【写真】笑顔で…ポーズを決めるオードリー今回は、大人気企画「どんよりポエム」発表会を開催。ラランド・ニシダの「芸人なんて結婚しない方がいい」というどんよりポエムに対し、40歳を過ぎた芸能人がなぜ若い女性と結婚するのかを、若林正恭がわかりやすく説明。さらに若かりし頃の