猫の『おひとり様時間』を充実させる4つのひとり遊び 1.猫の本能を刺激する遊び 猫の本能を刺激する遊びは、猫の狩猟本能をくすぐり、夢中になって遊ぶことで高い満足感を得ることができます。 たとえば自動のレーザーポインターや電動のネズミのおもちゃやボールなどが人気です。こういったおもちゃは、「1時間半に1回、15分稼働」といった設定がされており、簡単に猫が一人で楽しむことができ