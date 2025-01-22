BLACKPINK・ロゼが、キム・カーダシアンがプロデュースするインナーウェアブランド「SKIMS（スキムス）」のバレンタインデーコレクションのモデルを務め、話題を集めている。【写真】ロゼ、無防備なシャワーガウン姿カーダシアンは1月22日（日本時間）に、自身のインスタグラムを更新し、ロゼがモデルを務めたSKIMSの新製品ティザーを公開。バレンタインデーがテーマとなっているだけに、ラブリーなハートや唇マークがポイントだ。