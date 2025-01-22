【新華社太原1月22日】中国山西省運城市平陸県のオオハクチョウ生態湿地公園でこのところ、コクチョウのひなが母鳥に伴われ、水面を泳ぐ愛らしい姿が観光客や写真愛好家の目を楽しませている。県の関係部門によると、ひなは地元で初めてふ化し、湖に活気をもたらしている。同県はここ数年、湿地公園の整備を継続的に強化してきた。環境改善により、園内で生息、繁殖する渡り鳥の数が増えている。（記者/王皓）