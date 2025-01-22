マツダ労働組合の執行部は22日、2025年春闘で、月額1万8千円の賃上げを求める方針を明らかにした。賃金水準を引き上げるベースアップ相当分と定期昇給分を合わせた金額で、前年より2千円引き上げた。現行の人事制度となった03年以降で最高水準となる。2月10日の代議員会で正式に決定する予定。年間一時金は5.4カ月分を求める。マツダ労組は「継続する物価上昇が生活を圧迫しており、賃金引き上げを波及させることは重要だ」と