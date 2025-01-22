2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインに決定し、注目を集めている俳優の高石あかり(高ははしごだか)。TBS系日曜劇場『御上先生』(1月19日スタート、毎週日曜21:00〜)でGP帯初レギュラー出演、1月31日には映画『遺書、公開。』も控えるなど、今年はさらなる飛躍の年になりそうだ。高石にインタビューし、『御上先生』『遺書、公開。』への出演の感想や学園モノのやりがいを聞いた。高石あかり撮影:蔦野裕――『