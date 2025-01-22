インフォニアが運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」は、1月16日に5400人以上の投票で決定した「歴代ガンダム最強パイロットランキング」の結果を公開した。歴代ガンダム最強パイロットランキング1位に選ばれたのは『アムロ・レイ』(96.0点・2,677人が評価)。初登場は1979年の「機動戦士ガンダム」で、地球連邦軍のモビルスーツ、ガンダムのパイロットとしてその名を知られている。当初は戦いに戸惑う