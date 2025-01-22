またしても“一票”が足りなかった。イチロー氏の満票でのアメリカ野球殿堂入りは失敗に終わった。【写真】イチロー氏とWBCで名勝負演じた韓国投手、ギャンブルに溺れる全米野球記者協会（BBWAA）は1月22日（日本時間）、2025年のアメリカ野球殿堂入りを果たす選手のリストを公開した。殿堂入りが発表されたのは、イチロー氏、CC.サバシア氏、ビリー・ワグナー氏の3人だ。アメリカ野球殿堂に入るためには、米メジャーリーグで10シ