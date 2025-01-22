鎌倉時代から室町時代にかけて高知で活動した禅僧の漢詩や漢文を紹介する企画展が、いま高知市で開かれています。高知市の県立文学館で開かれている企画展は、1318年に高知市の五台山に吸江庵という寺をひらいた夢窓疎石と、その弟子で高知県出身の義堂周信・絶海中津の3人の漢詩・漢文など120点が紹介されています。企画展では3人の作品を県内4つの高校の生徒が書にした作品20点も展示されていて、個性あふれる書と一緒に当時の情