万葉倶楽部は2月1日〜28日、「豊洲 千客万来」にて「一周年感謝祭」を開催する。豊洲 千客万来「一周年感謝祭」期間中は、各テナントで特別メニュー・商品を展開する。船着き場からは江戸前汽船による屋形船遊覧クルーズを運航。レインボーブリッジをくぐり、お台場エリアで停泊後、戻ってくるといった40分程度の周遊コースとなっている。屋形船遊覧クルーズ ※イメージまた、夕暮れのマジックアワーやレインボーブリッジのライト