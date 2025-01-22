牧野富太郎博士が愛したことで知られるバイカオウレン。いま高知県立牧野植物園で見頃を迎えています。木陰に咲く白く可憐な花。高知県佐川町出身の植物分類学者・牧野富太郎博士が生涯愛したとされるバイカオウレンです。高知市の県立牧野植物園では12月下旬頃から咲きはじめ、いま見頃を迎えています。牧野植物園では10年ほど前にバイカオウレンが好む環境を整え、本館と展示館を結ぶスロープの一角で育ててきました。牧野