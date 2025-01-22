カルディコーヒーファームは、バレンタインデーに向け、カルディオリジナル商品を多数販売している。可愛らしい入れ物にチョコレートが入ったアイテムを多数取りそろえる。取扱店舗は、公式オンラインストアと全国の「カルディコーヒーファーム」。現在販売中の商品を中心に、バレンタイン商品(一部抜粋)を紹介する。【あわせて読みたい】カルディ『バレンタイン2025』商品続々、「レトロスポーツバッグ(チョコレート入り)」、カル