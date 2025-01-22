1月22日は「カレーの日」です。1982年、全国学校栄養士協議会が学校給食週間の前に、子どもたちに好まれていたカレーを全国の学校給食メニューとして提供を呼びかけたことにちなんでいます。「金沢カレー」が食文化として根付く金沢市民は外食でカレーを食べる機会が多いかもしれませんが、自宅で食べるカレーライスは物価高騰の影響を大きく受けてその費用がかなりかさんでいて、その傾向が今後も続くおそれがあります。民間の信