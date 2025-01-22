JR西日本は、新たな決済サービス「Wesmo！（ウェスモ！）」を2025年度第1四半期に開始する。資金決済に関する法律に定める第二種資金移動業者に国内鉄道事業者として初めて登録された。登録を受け、加盟店の募集を開始した。店舗や企業は初期費用無料、決済手数料無料で翌日に売上金を受け取ることができる。仕入先への支払いなどに利用できる企業間送金機能も用意する。コンセプトは「Moving is Value.」で、決済サービスを通じ、