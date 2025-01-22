今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『#209【あんこ】レンジで出来ちゃうおはぎを食べよう！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回はレンチンで出来ちゃうおはぎ！余ったお餅を有効活用しましょう！【材料】ご飯：200g切り餅：2個（100g）あんこ﻿#209【あんこ】レンジで出来ちゃうおはぎを食べよう！【東北きりたん】切り餅で作るおはぎのレシピを動画投稿者のa