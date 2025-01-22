ファミリーマートは、ロッテとコラボレーションした「雪見だいふくドリンク(278円)と「雪見だいふくみたいなパン」(158円)を、1月21日より全国のファミリーマート約1万6,200店にて販売する。なお、沖縄は一部仕様と価格が異なるとのこと。「雪見だいふく」は、バニラアイスをふっくらやわらかなおもちで包み、その丸みを帯びた形状と食感でだいふくアイスとして人気のロングセラー商品。ロッテの協力のもと開発した「雪見だいふく