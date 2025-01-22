シングルマザーとして4人の子どもを育てるモデルで実業家のMALIA.（41）が、22日までにインスタグラムのストーリーズを更新。長男でサッカーJ2山口から横浜FCへの完全移籍が発表された新保海鈴（しんぼ・かいり、22）に関するSNS上の臆測情報を否定した。MALIA.は、飲食店で食事をしていた自身らに対し「めちゃくちゃうるさかったです、、。特に長男夫婦？家族？ですかね。。終始スマホでウロウロしながら動画撮っていて、とても不