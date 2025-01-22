エア・ドゥは、「新春クーポンSALE」を1月17日から26日まで実施している。航空券と宿泊がセットになった「AIRDOダイナミックパッケージ」が、最大30,000円割引となるクーポンを配布する。クーポンごとに最低利用金額が設定されている。対象の行き先は全国、対象路線は全路線に設定されており、出発期間は1月18日から7月17日出発分まで。旅行代金の一例は、東京/羽田発着札幌2日間が20,100円、札幌/千歳発東京2日間が24,000円など。